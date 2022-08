THQ Nordic sarà alla Gamescom con Alone in the Dark e AEW Fight Forever

Durante l'evento THQ Nordic Summer Showcase, il publisher europeo ha annunciato tanti nuovi giochi come Alone in the Dark, Wreckreation e AEW Fight Forever, la compagnia conferma ora che molti dei giochi presentati il 12 agosto saranno giocabili alla Gamescom di Colonia, in programma dal 24 al 28 agosto.

THQ Nordic sarà alla fiera tedesca con un padiglione (Hall 8, Stand A11-B10) dove si terranno attività live per il pubblico e non solo, in quanto sarà possibile giocare una selezione dei prossimi titoli in uscita, la lineup THQ Nordic per la Gamescom 2022 include:

Alone in the Dark

Outcast 2 A New Beginning

Wreckreation

Destroy All Humans! 2 Reprobed

SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake

SpellForce Conquest of Eo

The Valiant

Tempest Rising

AEW Fight Forever

Una opportunità dunque molto interessante per chiunque si recherà in fiera, i visitatori potranno provare con mano Alone in the Dark e il gioco di wrestling della All Elite Wrestling oltre a giochi come The Valiant, Tempest Rising, SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake e Wreckreation.

Non sembrano essere previsti nuovi annunci (e del resto, tanti nuovi giochi THQ Nordic sono stati annunciati pochissimi giorni fa) mentre il calendario delle attività streaming per il pubblico da casa deve ancora essere comunicato dal publisher, probabilmente ne sapremo di più all'inizio della prossima settimana.