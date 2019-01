THQ Nordic interviene sull'esclusività di Metro Exodus su Epic Games Store

L'annuncio della partnership tra Epic Games e Deep Silver, che prevede la vendita della versione PC di Metro Exodus esclusivamente attraverso Epic Games Store per un periodo di un anno, ha generato un bel po' di polemiche.

Sono in tanti ad aver storto il naso per questa decisione, specialmente perché è stata presa a poco più di due settimane dal lancio del gioco, dopo una prevendita andata avanti per diversi mesi su Steam. Dal momento che nelle discussioni è stata tirata in ballo anche THQ Nordic, la compagnia si è sentita in dovere d'intervenire per spiegare per bene il suo punto di vista. THQ Nordic, ricordiamo, possiede Deep Silver, che a sua volta fa parte di Koch Media e ricopre il ruolo di publisher per Metro Exodus.

Un responsabile di THQ Nordic ha dichiarato su Twitter: "La decisione di pubblicare Metro Exodus in esclusiva temporanea su Epic Games Store è stata presa interamente da Koch Media, dal momento che si tratta di una sua proprietà intellettuale. È una compagnia satellite di THQ Nordic (Vienna), per cui non commenteremo questa faccenda. Dal canto nostro, non possiamo escludere l'eventualità che uno dei nostri futuri giochi possa diventare un'esclusiva temporale, ma in questo momento vogliamo che i giocatori siano liberi di scegliere la loro piattaforma preferita facendo in modo che i nostri giochi arrivino sul maggior numero di dispositivi possibile".



La compagnia, quindi, ha spiegato che non ha nulla a che fare con la decisione di rendere Metro Exodus un'esclusiva di Epic Games Store, seppure temporanea. Allo stesso tempo, anche se per il momento non ha intenzione di riservare il medesimo trattamento ad uno dei suoi titoli, non ha escluso tale eventualità in futuro. Cosa ne pensate? Secondo voi le esclusive legate ai servizi sono un bene o un male per il mercato PC?

Prima di salutarvi, ricordiamo che Metro Exodus verrà lanciato il 15 febbraio anche su PlayStation 4 e Xbox One, e che tornerà in vendita su Steam tra un anno esatto. Coloro che lo hanno preordinato sulla piattaforma di Valve potranno scaricarlo e giocarlo tranquillamente lì, senza la necessità di passare per l'Epic Games Store.