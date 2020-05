THQ Nordic e Koch Media si scambiano le IP: coinvolti Risen, Sacred e Red Faction

Nell'ottica di una riorganizzazione delle proprietà intellettuali di Embracer Group, i principali publisher controllati dalla holding svedese, THQ Nordic e Koch Media, annunciano il trasferimento dei diritti di pubblicazione di diverse IP videoludiche.

In conseguenza di questa decisione che avrà un effetto a cascata su tutti i futuri videogiochi delle IP interessate, THQ Nordic si incaricherà di pubblicare i titoli delle ormai proprietà intellettuali di Koch Media legate alle serie di Risen, Rush of Berlin, Sacred, Second Sight e Singles Flirt Up Your Life.

Il trasferimento di questi marchi videoludici a THQ Nordic comporterà il passaggio sotto etichetta Koch Media delle IP di Pain Killer e Red Faction. L'annuncio di questa "staffetta di marchi" non s'accompagna alla presentazione di ulteriori videogiochi per le rispettive proprietà intellettuali, anche se un simile movimento non può che alimentare i rumor e le teorie sullo sviluppo di nuovi giochi per le serie ruolistiche di Risen e Sacred, come pure per le epopee sparatutto di Painkiller e Red Faction.

Nell'agosto dello scorso anno, THQ Nordic ha acquisito Milestone e altre due software house (Gunfire Games e Goodbye Kansas) a conclusione di un'operazione che ha visto ampliare il portafoglio di IP dell'editore europeo dopo il precedente annuncio della produzione del nuovo gioco degli autori di Metro e dell'acquisizione di Piranha Bytes.