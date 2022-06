THQ Nordic mostrerà 4 giochi inediti alla Gamescom 2022: ci sarà Darksiders 4?

Un poco alla volta la Gamescom 2022 inizia a prendere forma. Se è vero che grandi colossi dell'industria quali Sony, Nintendo, Activision e Take-Two hanno già confermato che non prenderanno parte all'evento, altri ancora come Ubisoft hanno annunciato ufficialmente la loro partecipazione alla kermesse di Colonia.

Tra questi ci sarà anche THQ Nordic, che ha intenzione di animare i cinque giorni della fiera (che si svolgerà dal 24 agosto al successivo 28 agosto 2022) con diversi giochi, compresi alcuni ancora mai rivelati ufficialmente. Stando a quanto rivelato da Florian Emmerich, capo PR di THQ Nordic, nel corso di un'intervista con il portale tedesco GamesWirtschaft, la compagnia si aspetta la presenza di "migliaia di giocatori" all'evento e, per questo motivo, vuole fare le cose in grande.

"Mostreremo nove giochi in uno spazio di circa mille metri quadrati, e quattro di essi ancora non sono mai stati annunciati", rivela Emmerich, che aggiunge: "Come ogni anno, il nostro obiettivo è mettere in risalto agli occhi dei giocato i nuovi giochi in arrivo questo ed il prossimo anno". In ogni caso è altamente probabile che i titoli a cui fa riferimento verranno annunciati nel corso dello Showcase THQ Nordic del 12 agosto 2022, con maggiori approfondimenti proprio alla Gamescom.

Che uno dei titoli ancora mai mostrati possa essere il presunto Darksiders 4 in sviluppo? Alla fine del 2021 un misterioso artwork diffusosi in rete aveva dato il via a speculazioni sull'esistenza del progetto, finora però mai annunciato ufficialmente da THQ Nordic. Se davvero esiste, non è da escludere che proprio il prossimo agosto, tra Showcase e Gamescom, possa essere il momento giusto per rivelarlo.