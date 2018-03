THQ Nordic e Nickelodeon annunciano il ritorno sugli scaffali di alcuni titoli del passato

hanno stretto un accordo per riportare sugli scaffali di tutto il mondo alcuni titoli del passato basati sulle proprietà intellettuali di Nickelodeon

Si tratta, nello specifico, di:

Avatar: The Last Airbender

Back At The Barnyard

Catscratch

Danny Phantom

El Tigre

Invader Zim

Jimmy Neutron

My Life As A Teenage Robot

Rocket Power

Rocko’s Modern Life

Rugrats

SpongeBob SquarePants

Tak And The Power Of JUJU

The Fairly OddParents (US only)

The Ren & Stimpy Show

The Wild Thornberrys

A tal proposito, il Senior Vice President of Toys di Nickelodeon Jon Roman ha dichiarato: "La popolarità dei contenuti, vecchi e nuovi, di Nickelodeon continua a crescere e siamo eccitati all'idea di presentarli ad un nuovo pubblico grazie alla partnership con THQ Nordic. Questi titoli erano popolari quando vennero pubblicati la prima volta, e non vedo l'ora che i fan di tutto il mondo li riscoprano".

Adrienne Lauer, Vice President of Digital Sales & Business Development Americas presso THQ Nordic, ha aggiunto: "Siamo davvero orgogliosi di questo accordo, che venne stipulato per la prima volta con la ex THQ, Inc. La combinazione di licenze forti e gameplay solido era uno dei marchi distintivi della vecchia THQ, e intendiamo proseguire questa tradizione".

Non è chiaro, al momento, in quale formato e su quali piattaforme torneranno a nuova vita i titoli sopracitati. THQ Nordic fornirà ulteriori informazioni al riguardo nei prossimi mesi. La società è particolarmente attiva in quest'ultimo periodo, poco più di un mese fa ha anche acquisito Koch Media, Deep Silver e le loro proprietà intellettuali.