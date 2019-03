THQ Nordic porterà Biomutant e Fade to Silence al PAX East 2019

Dopo aver chiuso il 2018 con una crescita record del fatturato (segnando un +713% sui ricavi dell'anno precedente), i vertici di THQ Nordic confermano la loro presenza al PAX East con la promessa di mostrarci alcuni dei loro prossimi, ambiziosi videogiochi attesi al lancio nel corso dei prossimi mesi.

La partecipazione della rampante casa di sviluppo e produzione europea all'edizione 2019 del Penny Arcade Expo che andrà in scena a partire da domani, 28 marzo, darà modo ai boss di THQ Nordic di attrarre le attenzioni del pubblico videogiocante con delle scene di gameplay inedite e degli annunci riguardanti Fade to Silence, Biomutant, Monster Jam Steel Titans e Aquanox Deep Descent.

Il primo titolo in lista, il survival Fade to Silence, uscirà il 30 aprile su PC, PS4 e Xbox One e proietterà gli appassionati di avventure singleplayer e cooperative in uno scenario post-apocalittico popolato da creature gigantesce capaci di abbattere il nostro alter-ego con un sol colpo.

Monster Jam Steel Titans farà invece la felicità dei cultori di arcade racing competitivi grazie alla presenza di 12 stadi, di 6 arene e di un'enorme mappa esplorabile liberamente a bordo del proprio veicolo corazzato.

Decisamente più originale sarà invece Aquanox Deep Descent, uno sparatutto subacqueo con una storia epica da vivere sia da soli che in compagnia dei propri amici, merito della modalità cooperativa a 4 giocatori che correrà lungo tutto l'arco narrativo della trama principale.

Il piatto forte dell'offerta di THQ Nordic sarà però rappresentato da Biomutant, l'action ruolistico di Experiment 101 che ambisce a ridefinire i canoni del genere con una evoluzione delle abilità estremamente ramificato, un frenetico sistema di combattimento ispirato alle arti marziali e una libertà assoluta nella scelta delle attività da svolgere e delle missioni da seguire. Su queste pagine trovate l'anteprima di Biomutant realizzata da Tommaso "Todd" Montagnoli in occasione della Gamescom di Colonia dello scorso mese di agosto.