THQ Nordic porterà ELEX, De Blob e Rad Rodgers su Nintendo Switch?

La rating board brasiliana ha svelato il possibile arrivo di alcuni titoli del catalogosu Nintendo Switch, tra cui

Nello specifico, l'ente brasiliano ha valutato le versioni Switch di De Blob, Rad Rodgers e The Legend of Kay Anniversary, comparsi anche sul sito danese di GameStop, sebbene non siano mai stati annunciati dal publisher.

Le novità però non finiscono qui perchè tra i giochi valutati troviamo anche ELEX, l'Action RPG di Piranha Bytes uscito lo scorso autunno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Al momento, THQ Nordic non ha confermato o smentito l'esistenza delle versioni Swtich dei giochi citati, restiamo quindi in attesa di annunci in merito.