THQ Nordic presenterà 3 giochi nei prossimi 3 giorni

I ragazzi di THQ Nordic non hanno alcuna intenzione di attendere l'E3 2019 per sparare le loro cartucce, e attraverso i loro canali social hanno annunciato che nei prossimi tre giorni presenteranno tre giochi, perché le cose migliori arrivano sempre tre alla volta.

Il primo verrà mostrato domani 5 giugno alle ore 16:00, mentre al secondo toccherà giovedì 6 giugno alle 19:00. Per l'ultimo, invece, dovremo attendere venerdì 7 alle 19:00. Come facilmente prevedibile, sono già iniziate le speculazioni sulla natura dei titoli in questione.

In molti puntano su Darksiders 4: Genesis, anche la sua presentazione è già stata confermata per l'E3 2019. Tra i papabili figura anche Dead Island 2, annunciato molti anni or sono e letteralmente sparito dalle scene, al punto da far preoccupare i fan. Il titolo, per stessa ammissione di THQ Nordic, non è stato cancellato, pertanto ci aspettiamo un suo ritorno da un momento all'altro. Di recente sono circolate delle voci anche su un nuovo episodio di Destroy all Humans, mentre in cima ai desideri dei fan sembra esserci un nuovo Timesplitters. Non escludiamo, in ogni caso, che tra i tre giochi possa esserci anche un'IP completamente inedita. Per fortuna, non dovremo attendere molto per scoprirlo. Voi su cosa puntate?