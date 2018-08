THQ Nordic pubblicherà ReCore, Super Lucky's Tale e altri giochi Microsoft su Steam

Worthplaying.com svela in anticipo sui tempi uno degli annunci di THQ Nordic per la Gamescom: il publisher ha acquisito i diritti di pubblicazione su Steam (e in versione fisica) di alcuni titoli Microsoft, tra cui Super Lucky's Tale e ReCore Definitive Edition.

L'accordo prevede la pubblicazione da parte di THQ Nordic di ben cinque titoli targati Microsoft Game Studios, i quali arriveranno su Steam e in versione PC fisica. I giochi oggetto della partnership sono Disneyland Adventures, ReCore Definitive Edition, Rush A Disney-Pixar Adventure, Super Lucky's Tale e Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection.

I titoli citati verranno riproposti su PC con supporto per la risoluzione 4K e compatibilità HDR, oltre a presentare contenuti aggiuntivi non meglio specificati. Le date di uscita non sono state rese note, segnaliamo infine che sul sito di THQ Nordic è comparsa la pagina di ReCore, probabilmente in anticipo rispetto all'embargo.