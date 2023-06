THQ Nordic riduce al minimo la tiratura dei giochi fisici per PC

THQ Nordic cambia strategia per quanto riguarda la commercializzazione dei suoi giochi per PC in formato fisico. Questi verranno stampati in tiratura estremamente limitata, con copie numerate e distribuite sul proprio store e presso i principali rivenditori internazionali.

Di queste poche copie, la maggior parte saranno reperibili presso il THQ Nordic Vienna Store, altre verranno distribuite tramite il negozio online di THQ Nordic e infine una piccola tiratura sarà disponibile presso i rivenditori partner.

Ad esempio nel caso di Jagged Alliance 3 Standard Edition verranno prodotte solamente 2.500 copie, di queste 1.500 verranno vendute in Germania e 999 presso i rivenditori internazionali. La Collector's Edition avrà una tiratura di 750 copie mentre la Vienna Store Collector's Edition sarà disponibile in soli 200 pezzi esclusivamente nel negozio di Vienna.

Questo trattamento verrà riservato ai principali prossimi giochi in uscita tra cui Alone in the Dark, Gothic Remake, Wreckreation e Outcast II. Si tratta di una mossa pensata per contenere i costi e rendere le versioni PC dei giochi dei veri e propri prodotti premium da collezione a tiratura limitata, considerando anche quanto ridotte siano le vendite dei giochi fisici su questa piattaforma.

Le versioni console invece continueranno ad essere stampate in tirature standard e dunque non cambierà nulla per i possessori di PlayStation e Xbox.