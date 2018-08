THQ Nordic riporta in vita la serie Monster Jam, nuovo capitolo in arrivo nel 2019

THQ Nordic e Feld Entertainment hanno annunciato i primi dettagli del loro accordo di licensing per Monster Jam. Le due compagnie stanno collaborando per pubblicare Monster Jam, il più ricco evento d’azione dal vivo su quattro ruote, in tutto il mondo all’inizio del 2019.

Lo studio di sviluppo Rainbow Studios di THQ Nordic, creatore del franchise MX vs ATV, è stato incaricato di sviluppare videogiochi basati sulle corse di truck e freestyle di Monster Jam che entusiasmano costantemente gli stadi in tutto il mondo, attirando più di quattro milioni di partecipanti ogni anno e generando un massiccio programma di merchandising per tutte le età.

"Essendo fan di Monster Jam di lunga data, siamo entusiasti di vedere la recente, rapida espansione internazionale dello sport; la sua combinazione unica di truck, piloti e fango sbalordisce il pubblico di tutto il mondo e lo rende impaziente di averne di più", ha dichiarato Klemens Kreuzer, Managing Director di THQ Nordic. "Intendiamo creare un'esperienza che faccia immergere i fan come se fossero davvero al posto di guida, compiendo imprese che sfidano la gravità davanti a stadi pieni di spettatori a bordo dei truck più riconoscibili sul pianeta Terra!"

"THQ Nordic è stata la scelta migliore per dare vita al mondo di Monster Jam in ambito videoludico", ha dichiarato Jeff Bialosky, Vice President of Licensing & Retail Development, Feld Entertainment. "I nostri piloti sono veri atleti e intrattenitori che si allenano per guidare duramente ed esibirsi al più alto livello sulla pista Monster Jam. Non vediamo l'ora che Rainbow Studios catturi ogni fase dell’esperienza partendo dall'impianto di addestramento della Monster Jam University, dagli esercizi di allenamento alla concorrenza spietata in gara per portare a casa il campionato Monster Jam World Finals! "