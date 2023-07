THQ Nordic salta la Gamescom 2023: appuntamento (forse) al 2024

Un poco alla volta si sta ampliando l'elenco di partecipanti alla kermesse di Colonia: Xbox e Bethesda saranno alla Gamescom 2023 e l'evento può dunque contare su due grandissimi nomi dell'attuale panorama videoludico. Ma mentre in tanti confermano la partecipazione, c'è chi invece si tira indietro.

THQ Nordic conferma ufficialmente che quest'anno non parteciperà alla Gamescom, dopo essere stata tra i protagonisti dell'edizione 2022. La compagnia lo conferma attraverso una breve serie di FAQ sul proprio sito ufficiale: la ragione principale dietro l'assenza sta nella decisione di THQ Nordic di saltare tutti i principali eventi del 2023, senza eccezione alcuna. L'azienda tuttavia non esclude un possibile ritorno a Colonia per l'edizione del 2024, sebbene per il momento non dà conferme ufficiali limitandosi ad un semplice "forse".

La mancata partecipazioni alla Gamescom tuttavia non significa che THQ Nordic non intenda fornire alcuni tipo di aggiornamento nel prossimo futuro sui propri giochi attualmente in sviluppo: lo scorso aprile, infatti, è stato annunciato il THQ Nordic Showcase 2023, previsto per il prossimo 11 agosto alle ore 21:00 italiane. Per quest'anno la software house preferisce dunque concentrare i suoi sforzi sul proprio evento interno, che dovrebbe fornirci aggiornamenti su giochi promettenti come Trine 5 A Clockwork Conspiracy ed i remake di Alone in the Dark e Gothic.