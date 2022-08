THQ Nordic Showcase, aspettando Alone in the Darks: seguitelo oggi su Twitch on Everyeye!

È tempo di un nuovo evento videoludico estivo in compagnia di Everyeye! Interessante antipasto in vista dell'imminente Gamescom 2022, il THQ Nordic Showcase si prepara infatti ad alzare il sipario, con tanti annunci in programma per la serata di oggi.

A partire dalle ore 21:00 di questa sera, venerdì 12 agosto, il publisher darà il via ad una diretta streaming che promette di essere portatrice di interessanti novità. In anticipo sulla tabella di marcia, un retailer belga ha infatti già confermato il probabile arrivo dell'annuncio di un nuovo Alone in the Dark. Accanto al ritorno del detective privato Edward Carnby, dovrebbero poi trovare spazio anche produzioni già note al pubblico. Sempre tramite i rivenditori, sono in particolare già trapelate le date di uscita di Outcast 2: A New beginning e Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake.



Ovviamente, la Redazione non poteva esimersi dal darvi appuntamento per questa sera, sui lidi del canale Twitch di Everyeye. A partire dalle ore 20:45, ci troverete dunque live, pronti a commentare ogni annuncio del publisher. In attesa del THQ Nordic Showcase, vi ricordiamo che per interagire in diretta con la Redazione, è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Vi aspettiamo!