THQ Nordic, lo Showcase in diretta: seguitelo con Everyeye il 17 settembre!

Per festeggiare il decimo anniversario di THQ Nordic, la nota compagnia videoludica ha deciso di organizzare una speciale diretta streaming, volta a presentare le novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Per l'occasione, il noto publisher ha promesso in particolare il reveal di sei World Premiere, alle quali andranno ad affiancarsi aggiornamenti su produzioni già note. Tra gli ospiti confermati, troviamo Elex II ed Expeditions Rome, con entrambi i giochi pronti a mostrarsi in un inedito gameplay trailer.

L'appuntamento è fissato per le ore 21:00 di venerdì 17 settembre. Per sfidare la scaramanzia e commentare ogni annuncio in arrivo dal THQ Nordic Digital Showcase, la Redazione vi invita a seguire l'evento in nostra compagnia, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. La Redazione sarà pronta ad attendervi già dalle ore 20:00, per un'oretta di relax in compagnia prima dell'inizio dello show.

Come da tradizione, rammentiamo che per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore: così facendo sarà possibili interagire in diretta con la Redazione. Per coloro che desiderano invece supportare attivamente il nostro palinsesto, ricordiamo la possibilità di abbonarsi gratis al Canale con Amazon Prime, oltra alla possibilità di sfruttare gli sconti dell'iniziativa Twitch SUBtember.