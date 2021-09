THQ Nordic, lo showcase è stato solo l'inizio: 28 giochi in sviluppo non ancora annunciati

Per celebrare il suo decimo anniversario, la casa di produzione austriaca THQ Nordic ha trasmesso il primo showcase digitale della sua storia. Un evento che ha funto da vetrina per l'annuncio di ben sei nuovi giochi, oltre che per la divulgazione di aggiornamenti relativi a videogiochi già presentati in passato.

Nel giro di un trentina di minuto abbiamo potuto assistere all'annuncio di Destroy All Humans! 2 Reprobed, MX vs. ATV Legends, Spongebob Squarepants The Cosmic Shake, Outcast 2 A New Beginning, Jagged Alliance 3 e SuperPower 3, al ritorno di ELEX 2 ed Expedition Rome, un'infornata di giochi per tutti i gusti che a quanto pare rappresenta solamente una piccola parte di ciò che sta cuocendo nelle cucine digitali degli studi di THQ Nordic.

Dubito dopo la conclusione dell'evento, gli immancabili ringraziamenti rivolti agli spettatori sono stati corredati da una dichiarazione che lascia ben sperare per il futuro: THQ Nordic ha infatti fatto sapere di avere ben 42 videogiochi in via di sviluppo, 28 dei quali non sono ancora stati annunciati! Un numero indubbiamente poderoso, che hanno fatto sembrare lo showcase di ieri un semplice "antipasto".

A proposito, se ve lo siete perso, vi consigliamo di recuperare tutti gli annunci del THQ Nordic 10th Anniversary Showcase.