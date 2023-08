THQ Nordic, lo Showcase è solo l'inizio: in sviluppo altri venti giochi!

Tra le tante sorprese del THQ Nordic Showcase, una delle più importanti è giunta proprio in chiusura dell'evento mediatico. Con un'eloquente infografica, il colosso del publishing europeo ha confermato di essere impegnata nello sviluppo e nella produzione di altri venti videogiochi oltre quelli mostrati nello Showcase.

Ad accompagnare la schermata riepilogativa degli annunci che hanno caratterizzato l'ultimo evento mediatico troviamo infatti una dichiarazione resa dagli stessi vertici di THQ Nordic che apre una finestra sul futuro della compagnia, preannunciando l'arrivo sul mercato di tantissimi altri videogiochi non ancora presentati al grande pubblico.

Nel messaggio condiviso dall'editore europeo si legge che "ad oggi, THQ Nordic (esclusa la divisione HandyGames) ha 37 videogiochi in sviluppo": di questi, ben 20 risultano essere ancora 'misteriosi', a ulteriore riprova della volontà della filiale di Embracer Group di proporre al pubblico un sempre più ricco ventaglio di proprietà intellettuali appartenenti ai generi più disparati.

La speranza della community è ovviamente quella di capire al più presto se la rosa dei venti, enigmatici progetti citati da THQ Nordic possa comprendere o meno le nuove IP acquisite da Embracer di Tmob Raider, Deus Ex e Legacy of Kain. L'enorme portafoglio di proprietà intellettuali e sussidiarie di Embracer, d'altronde, si riflette negli oltre 25 videogiochi AAA in arrivo entro il 2025/2026 promessi dalla holding negli ultimi resoconti finanziari della compagnia.