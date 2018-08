THQ Nordic ha siglato un accordo di distribuzione mondiale per cinque giochi Microsoft

THQ Nordic ha oggi annunciato che cinque grandiosi titoli del portfolio di Microsoft Studios saranno presto disponibili su Steam e in edizione fisica grazie a THQ Nordic.

L’accordo include i seguenti titoli:

ReCore: Definitive Edition

Super Lucky’s Tale

Disneyland Adventures

Rush: A Disney-Pixar Adventure

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Ulteriori informazioni sulle date di uscita dei singoli titoli, verranno rivelate in futuro.



ReCore: Definitive Edition

Dal leggendario creatore Keiji Inafune e dai creatori di Metroid Prime arriva "ReCore Definitive Edition", un'avventura magistrale realizzata per una nuova generazione. Vestirai i panni di "Joule Adams", uno degli ultimi umani rimasti sul pianeta "Far Eden", un mondo misterioso e pericoloso controllato da nemici robotizzati, decisi a distruggerti. Per sopravvivere devi stringere amicizie con un coraggioso gruppo di compagni: i "Corebot", ognuno con abilità e poteri unici. ReCore Definitive Edition include la nuova avventura "Eye of Obsidian". Unisciti allo sfortunato Corebot "Violet" e viaggia nello " Starving Sea ", una regione inesplorata di Far Eden dove antichi nemici tramandano la loro vendetta su Joule e su tutta l'umanità!



Super Lucky’s Tale

Super Lucky's Tale è un platform per tutte le età che segue Lucky, un dolce eroe sempre ottimista e pieno di energia, nella sua ricerca per trovare la sua forza interiore e aiutare così sua sorella a salvare il Libro delle Ere dalle grinfie di Jinx. Jinx è l’intrigante e misterioso furfante che sta cercando di rimodellare il mondo, ma per quale ragione? Lungo la strada, incontrerai un esilarante cast di supporto di amici e di avversari. Lucky deve affrontare il nefasto Kitty Litter, i malefici bambini di Jinx – una banda di cattivi che potrebbero non seguire i piani di Jinx in modo corretto. Lucky incontrerà anche amici e alleati come Yetis, Kookie Spookies, un villaggio di vermi agricoli e altri amici colorati presenti nel Libro delle Ere. Metti alla prova le tue abilità con enigmi e percorsi a ostacoli. Esplora i segreti nascosti di nuovi mondi tramite la mossa speciale di Lucky. Immergiti in sfide imprevedibili o prova diabolici livelli a scorrimento laterale per sbloccare ulteriori premi. Torna all'era dei classici platform con sfide adatte a giocatori di tutte le età.



Disneyland Adventures

Vivi la magia di Disneyland come mai prima d'ora! Compi un viaggio nel luogo in cui le storie prendono vita e i sogni diventano realtà, proprio nel tuo salotto! Esplora il parco Disneyland - da Main Street U.S.A. a Critter Country - unisciti a Peter Pan per combattere Capitan Uncino, dai un cinque a Topolino o abbraccia Biancaneve. "Disneyland Adventures" consente a bambini, famiglie e appassionati Disney di tutte le età di esplorare il parco di Disneyland, di intraprendere avventure basate su attrazioni, sormontare sfide impegnative e interagire con gli amati personaggi Disney rimasterizzati in 4K Ultra HD e HDR.



Rush A Disney-Pixar Adventure

Rush: A Disney-Pixar Adventure, invita famiglie e fan di tutte le età a sperimentare il mondo di sei film Disney-Pixar come mai prima d'ora. Collabora con personaggi di "The Incredibles", "Ratatouille", "Up", "Cars", "Toy Story" e "Finding Dory" per risolvere enigmi e scoprire segreti nascosti, tutti rimasterizzati in 4K Ultra HD e HDR. Tu e il tuo personaggio Pixar preferito potete interagire sullo schermo e giocare in modo cooperativo per risolvere diverse sfide e risolvere i puzzle insieme."



Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection

É richiesta la versione 10.0.16299 di Windows 10 o una superiore per il multiplayer online. "La famosissima serie Zoo Tycoon è stata completamente rimasterizzata per permetterti di costruire lo zoo che hai sempre desiderato. Sfrutta la tua immaginazione con Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection! Scegli tra quasi 200 animali e tra la più ampia e dettagliata selezione di ambienti; costruisci e gestisci il tuo zoo dei sogni da solo o con un massimo di quattro giocatori su Xbox LIVE. Questo zoo simulator incanterà gli amanti degli animali di tutte le età. Facile da giocare, Zoo Tycoon ti permette di interagire con gli animali e con lo zoo, offrendo comandi intuitivi e divertenti tutorial che consentono ai giocatori di tutte le età di immergersi in questo fantastico mondo. Gioca in modo intelligente mentre gli animali e gli ospiti reagiranno alle tue scelte creative e alla fine decideranno le tue possibilità di diventare un vero e proprio Zoo Tycoon.