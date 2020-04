Thrill Kill: riscopriamo il picchiaduro che provò a sfidare Mortal Kombat

La sedicesima puntata di My Generation è dedicata a Thrill Kill, un picchiaduro violentissimo mai pubblicato che sul finire degli anni '90 provò a sfidare Mortal Kombat.

Sviluppato per PlayStation da Paradox Development per conto di Virgin Interactive e pronto per debuttare nel mercato nel 1998, Thrill Kill era un particolare picchiaduro dai toni fortemente angoscianti, in cui sangue e sessualità distorta erano i temi principali, capace di superare in efferatezza pure Mortal Kombat. La trama ruotava intorno a dieci anime dannate, strappate agli inferi per partecipare a un torneo indetto dal dio dei segreti Marukka. Ludicamente parlando, Thrill Kill proponeva ambiziosi scontri tra quattro contendenti in arene situate negli angoli più beceri della nostra società, tra bagni lerci di stazioni di servizi e stanze dalle pareti insanguinate. Un Kill Meter da riempire arrecando danni permetteva inoltre di inscenare uccisioni spettacolari simili alle Fatality, con smembramenti, allusioni sessuali e altre nefandezze.

Come mai, alla fine, Thrill Kill non ha visto la luce? Scopritelo voi stessi guardando la sedicesima puntata di MyGeneration che potete trovare in cima a questa notizia. Per ulteriori approfondimenti, abbiamo preparato per voi anche lo speciale sulla storia di Thrill Kill.