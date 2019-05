Il thriller psicologico Draugen esce a fine maggio su PC

Gli sviluppatori norvegesi di Red Thread Games fissano al prossimo 28 maggio la data di lancio ufficiale di Draugen su PC e confermano che il loro intrigante thriller psicologico arriverà successivamente anche su PS4 e Xbox One.

L'avventura in soggettiva confezionata dagli autori nordeuropei ci porterà tra i fiordi norvegesi per aiutare la giovane Lissie e suo padre Charles Harden a ripercorrere a ritroso il viaggio compiuto dalla sua amata sorellina prima della scomparsa di quest'ultima.

Così come possiamo intuire ammirando le immagini e le scene di gameplay confezionate da Red Thread Games, il linguaggio ludico adottato dagli autori norvegesi trarrà spunto dall'esperienza di Dreamfall Chapters per fare leva sulla curiosità degli appassionati e sulla necessità, per questi ultimi, di immedesimarsi nel proprio alter-ego per capire quali scelte compiere sia in sede di dialogo che nella risoluzione degli enigmi ambientali.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato anche il musicista Simon Poole e lo scrittore Ragnar Tornquist, a ulteriore riprova delle ambizioni nutrite dalla software house europea che si accinge a lanciare Draugen su PC il 28 maggio. Nell'attesa di conoscere la data di lancio della versione console, date un'occhiata alle immagini e al video di gioco che campeggia a inizio articolo e diteci cosa ne pensate di questa produzione indipendente.