Il thriller sci-fi Observation è disponibile: ecco il trailer di lancio

I vertici di Devolver Digital e gli autori di No Code ci propongono il video di lancio di Observation per confermarne l'effettiva commercializzazione su PlayStation 4 e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store.

Ispirato ai capolavori del genere come 2001 Odissea nello Spazio o Gravity, il thriller sci-fi Observation ci porrà nei panni (o meglio, nei circuiti) di S.A.M., l'intelligenza artificiale di una stazione spaziale dove accadranno diversi eventi insoliti che coinvolgeranno diversi membri dell'equipaggio.

Il compito di S.A.M. sarà quello di scoprire cosa è successo alla dottoressa Emma Fisher e gestire i sistemi della stazione spaziale per garantire l'incolumità dei sopravvissuti. L'impalcatura narrativa eretta dagli autori dell'ottimo Stories Untold farà così leva sulla costante necessità di risolvere nel minor tempo possibile, e col minor dispendio di energie e (possibilmente) vite umane, i problemi sempre più gravi che si pareranno dinanzi all'occhio ipertecnologico di S.A.M. e di chi vorrà seguirlo in questa impresa.

In coincidenza del lancio dell'ultima avventura thrilling di No Code e Devolver Digital su PS4 e PC, il nostro Giuseppe Carrabba ha realizzato la recensione di Observation e lodato gli sforzi profusi dagli autori di Glasgow per dare forma a questo piccolo grande gioiello della produzione videoludica del genere sci-fi.