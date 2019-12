Il lato thrilling e "costruttivo" di Death Stranding su PS4 in nuovi video gameplay

Mentre si susseguono le voci di corridoio su sequel e DLC di Death Stranding, i curatori dei canali social di PlayStation ci propongono due video incentrati sugli elementi thrilling e "costruttivi" dell'impianto ludico e narrativo del kolossal sci-fi di Hideo Kojima.

Gli ultimi filmati di Death Stranding mostratici da SIE per promuovere l'ultima avventura a tinte oscure di Kojima Productions si focalizzano sui momenti più oscuri e tenebrosi della storia e sulle meccaniche di gameplay correlate alla costruzione condivisa delle strutture, due elementi che si riallacciano al tema delle Connessioni tanto caro al papà di Metal Gear.

L'avventura vissuta dagli emuli di Sam Porter Bridges è la rappresentazione plastica delle passioni nutrite da Hideo Kojima, come quella per i film horror: non è un caso, quindi, se il maestro giapponese ha letteralmente disseminato la sua nuova opera di momenti ad alto impatto emotivo, dal puro "jump scare" fine a se stesso all'approfondimento metafisico sul ruolo della Spiaggia e dei singoli membri del cast di personaggi secondari.

Nel lasciarvi ai due video pubblicati dal canale YouTube di PlayStation, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Death Stranding e una guida per iniziare piena di consigli e di nozioni di base.