Throne and Liberty: gli eroi dell'MMORPG di Amazon combattono in video su PC e console

Nella cornice mediatica del Summer Game Fest che ha visto salire sul palco Nicolas Cage, NCSOFT e Amazon Games hanno aperto una finestra sull'universo MMO di Throne and Liberty con un nuovo video gameplay.

La nuova esperienza interattiva firmata da Amazon Games e NCSOFT ci proietta nell'universo a mondo aperto di Solisium, una dimensione fantasy "piena di opportunità, con vaste catene montuose da scalare e infinite pianure da attraversare". Il titolo verterà attorno alle attività PvP e PvE compiute in piena libertà dai giocatori, con azioni che influenzeranno le ambientazioni e gli equilibri tra le fazioni in guerra per il controllo di questo regno.

Cone sottolineano i ragazzi di NCSOFT, in Throne and Liberty "non esisterà un unico percorso per la vittoria", un aspetto che si rifletterà nelle sfide da affrontare e nell'atteggiamento assunto dagli appassionati di MMO per progredire nella storia ed evolvere le abilità e gli equipaggiamenti del proprio eroe.

I server occidentali di Throne and Liberty apriranno nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il primo video gameplay di Mortal Kombat 1, mostrato anch'esso nel corso del Summer Game Fest.