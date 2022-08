Throne and Liberty, l'MMO sotto l'ala di Amazon? Spunta il report

È ormai trascorso qualche mese dall'annuncio ufficiale di Throne and Liberty, ambizioso MMO destinato ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S entro la fine di quest'anno.

Sviluppato da NCSOFT, il titolo è ancora privo di una data di lancio specifica, ma interessanti indiscrezioni giungono ora dalla Corea del Sud. Stando a quanto riportato dal portale locale Money Today, sembra infatti che gli autori di Throne and Liberty abbiano raggiunto un accordo con Amazon Games. Nello specifico, la divisione gaming di Amazon avrebbe acconsentito a pubblicare l'MMO in Occidente, agendo come publisher sia per gli USA sia per il continente europeo.



Le discussioni, prosegue la fonte, sarebbero al momento ancora in corso, ma le probabilità di vedere Throne and Liberty seguire il medesimo percorso di Lost Ark sarebbero a quanto pare piuttosto elevate. Al momento, da Amazon non sono giunte comunicazioni ufficiali sulla materia.

Con Throne and Liberty, il colosso dell'e-commerce potrebbe dunque tornare a destreggiarsi con il genere degli MMO. Dopo un lancio entusiasmante, il precedente New World ha perso in pochi mesi il proprio slancio iniziale. Nonostante ciò, prosegue il supporto post lancio offerto dal team di sviluppo, che lo scorso maggio ha reso disponibile il corposo aggiornamento Arenas di New World.