Throne and Liberty: l'MMO di Amazon arriva in Occidente su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Forte del successo di New World, la divisione videoludica di Amazon 'tenta il bis' con un nuovo MMO a tinte action fantasy. Il team gaming del colosso dell'ecommerce ha infatti stretto una partnership con NCSOFT per lanciare in Occidente il GDR multiplayer Throne and Liberty.

Diversamente da quanto fatto (almeno fino ad oggi) con New World, l'accordo siglato con NCSOFT riguarderà la pubblicazione in Europa, Nord America e Giappone di Throne and Liberty sia su PC che su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con tanto di supporto al cross-play garantito sin dal lancio (con tutti i benefici che possiamo facilmente intuire in termini di 'popolosità' dei server).

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Throne and Liberty è un gioco di ruolo online che cala gli appassionati del genere in una dimensione medievaleggiante che cambia in funzione delle guerre tra clan scatenate da feudatari alla costante ricerca di territori da conquistare.

Nel corso dell'avventura, i giocatori possono sbloccare incantesimi e mutazioni che consentono al proprio alter-ego di trasformarsi in animali per librarsi in volo, esplorare le profondità del mare e scatenare devastanti effetti ambientali come eclissi solari o temporali.

La nuova esperienza ruolistica sviluppata da NCSOFT (AION, Blade & Souls e Guild Wars) e Amazon Games (New World e Lost Ark) sarà disponibile nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sapevate che Amazon pubblicherà anche il nuovo videogioco di Tomb Raider?