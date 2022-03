Throne and Liberty, trailer di annuncio: l'ambizioso MMO arriva nel 2022 su PC e console

L'industria videoludica della Corea del Sud si sta rendendo protagonista di una rigogliosa primavera, con tantissime produzioni promettenti attualmente in cantiere.

Dopo avervi proposto la nostra video anteprima di Legend of Ymir, vi segnaliamo ora l'annuncio di Thone and Liberty, un ambizioso MMO che vedrà la luce nel corso di quest'anno. Nella seconda metà del 2022, la produzione raggiungerà infatti i lidi di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con una pubblicazione in tutto il mondo. L'esordio del gioco non sarà limitato all'Oriente, con anche gli appassionati europei che potranno avervi accesso.

Sviluppato da NCSOFT, Throne and Liberty è stato presentato con un promettente trailer, che potete osservare in azione direttamente in apertura a questa news. L'MMO includerà una componente PvP, ma anche PvE, per un'esperienza che mira a soddisfare un vasto pubblico. L'elemento caratterizzante del titolo sarà il rapporto tra giocatori, meteo e ambiente. Questi tre elementi potranno infatti influenzarsi vicendevolmente, producendo effetti interessanti. Assedi alle fortezze potrebbero ad esempio divenire più complessi in caso di pioggia, con quest'ultima che potrebbe rendere arduo transitare non visti dalle fogne. A certe condizioni, i giocatori potranno invece influenzare il clima, scatenando persino eclissi solari. Incantesimi e attacchi potranno infine risultare più potenti o deboli a seconda dell'area in cui sono scatenati.



In attesa di saperne di più, prosegue anche il successo di un altro MMO sudcoreano, con un nuovo aggiornamento per Lost Ark.