Thronebreaker e Gwent arrivano oggi su PlayStation 4 e Xbox One

CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annuncia il lancio delle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Thronebreaker The Witcher Tales e Gwent The Witcher Card Game.

Thronebreaker The Witcher Tales

Thronebreaker The Witcher Tales è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione basata sulla narrativa con puzzle unici e battaglie a carte. Il gioco può essere acquistato su Microsoft Store e PlayStation Store, e contiene oggetti di gioco digitali. Il gioco è anche disponibile su GOG.com e Steam.

GWENT The Witcher Card Game

Gwent è un gioco di carte fatto di scelte e conseguenze, in cui l’abilità, non la fortuna, è la miglior arma del giocatore. Gwent è disponibile gratuitamente sia su Microsoft Store sia su PlayStation Store. I giocatori che hanno partecipato alla beta pubblica riceveranno uno speciale titolo giocatore all’avvio della versione di lancio. Gwent è anche disponibile su PC tramite GOG.