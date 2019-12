Thronebreaker: The Witcher Tales è in arrivo anche su Nintendo Switch?

Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo single player basato sulle carte ed ambientato naturalmente nel mondo di The Witcher. Combina esplorazione, narrativa e risoluzione di puzzle ed enigmi, con le meccaniche tipiche dei giochi di combattimento con le carte.

Nella descrizione si legge: "Messo a punto dai responsabili di alcuni dei momenti più iconici di The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco narra della regale storia di Meve, una veterana di guerra e regina dei due Regni del Nord, Lyria e Rivia. Dovendo affrontare un'imminente invasione Nilfgaardiana, Meve è costretta ad intraprendere nuovamente la via della guerra ed iniziare un percorso di distruzione e vendetta."

Si tratta di un titolo uscito già l'anno scorso su PC, PS4 e Xbox One (qui la nostra recensione di Thronebreaker: The Witcher Tales) che sembra proprio sia in arrivo anche su Nintendo Switch. La notizia arriva dal GRAC, l'ente coreano per la classificazione dei videogame.

Il GRAC ha infatti valutato il gioco nella sua versione per Nintendo Switch a Novembre 2019, dandolo come sviluppato da Bandai Namco. Ci aspetta insomma un imminente annuncio da parte loro e di CD Projekt RED? Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere giocarlo anche sulla console ibrida di casa Nintendo?

A proposito di The Witcher, oggi è arrivata la serie TV su Netflix: date un'occhiata alla nostra recensione di The Witcher.