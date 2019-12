Thronebreaker The Witcher Tales: CD Projekt conferma, non avrà alcun sequel

Thronebreaker The Witcher Tales, il titolo che fonde l'esperienza da card game di Gwent alle dinamiche ruolistiche di The Witcher, non riceverà alcun sequel: a confermarlo sono gli stessi autori di CD Projekt e il community manager della compagnia, Pawel Burza.

A giudicare dalle parole pronunciate dagli sviluppatori polacchi nel corso dell'ultimo video diario di Gwent, le cause che hanno determinato questa dolorosa decisione sono molteplici, dall'impegno su Cyberpunk 2077 che sta assorbendo le giornate lavorative dei ragazzi di CD Projekt alla volontà di proseguire il progetto di Gwent The Witcher Card Game su PC e mobile, dopo aver cessato il supporto alle versioni PS4 e Xbox One.

Anche per colpa delle vendite sotto le aspettative di Thronebreaker, quindi, l'originale esperimento strategico di questo spin-off ambientato nella dimensione fantasy di The Witcher è destinato a non ripetersi in futuro, almeno non nella forma e nei contenuti delineati dal primo capitolo.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Thronebreaker The Witcher Tales, attraverso la quale il buon Daniele D'Orefice ha evidenziato le evidenti qualità del titolo, come il comparto narrativo, e le sue altrettanto innegabili mancanze, come la varietà non troppo pronunciata e la relativa ripetitività delle sfide offerte progredendo nell'avventura.