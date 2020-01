Thronebreaker The Witcher Tales è disponibile ora su Nintendo Switch

Lo studio polacco CD Projekt RED annuncia che Thronebreaker The Witcher Tales è ora disponibile su Nintendo Switch in formato digitale scaricabile dall'eShop.

"Thronebreaker è un gioco di ruolo per giocatore singolo che combina esplorazione, narrazione, enigmi e particolari meccaniche di gioco basate sulle carte, e racconta la storia della Regina Meve di Lyria e Rivia, veterana della guerra dei Regni Settentrionali. A fronte dell'imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta a impugnare le armi e intraprendere un duro viaggio di distruzione e vendetta."

Inclusi nel pacchetto la colonna sonora del gioco, bozzetti e una mappa di Lyria. Portato su Nintendo Switch da Crunching Koalas, in collaborazione con CD Projekt RED, Thronebreaker The Witcher Tales può essere acquistato direttamente sul Nintendo eShop, il titolo è anche disponibile su GOG.com, Steam, PlayStation 4 e Xbox One.

Il gioco è stato pubblicato lo scorso anno su PC e altre console, gli autori hanno confermato che Thronebreaker The Witcher Tales non avrà un sequel probabilmente anche per colpa di vendite sotto le aspettative, il gioco non sembra aver riscosso il successo commerciale sperato, da qui la decisione di non proseguire con la miniserie continuando invece a investire risorse nella serie principale.