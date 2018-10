Thronebreaker: The Witcher Tales si mostra in 37 minuti di gameplay

CD Projekt Red, studio responsabile della serie di giochi di The Witcher, presentano un nuovo video gameplay di Thronebreaker: The Witcher Tales — una nuova avventura GDR ambientata nel mondo di The Witcher.

Il walkthrough si concentra sul primo atto del gioco e mette in risalto sia la narrazione sia l’esplorazione, cosi come i combattimenti basati sui match a carte. Inoltre, il video è commentato da Paweł Burza (Community Manager), per fornire ai giocatori più dettagli sul mondo di Thronebreaker.

Thronebreaker: The Witcher Tales verrà pubblicato il 23 ottobre su PC tramite Gog.com. L’uscita su PlayStation 4 e Xbox One è prevista il 4 dicembre. I preordini del gioco sono ora disponibili sul sito witchertales.com.