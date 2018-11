Thronebreaker The Witcher Tales: vendite sotto le aspettative per il gioco CD Projekt

Thronebreaker The Witcher Tales non ha raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati, lo conferma Adam Kiciński, CEO di CD Projekt, durante l'ultima riunione con gli azionisti dell'azienda polacca.

Kiciński afferma che "il lancio è stato preceduto da un buon buzz tra i membri della community, tuttavia le vendite non sono state quelle sperate", il CEO del gruppo non fornisce dati precisi riguardo le vendite del gioco, la compagnia in ogni caso si aspetta che i numerosi possano crescere nel prossimo futuro.

Thronebreaker The Witcher Tales è stato lanciato a ottobre in esclusiva temporale su GOG.com e questo potrebbe aver influito sulle scarse vendite iniziali, sembra quindi che il publisher non ripercorrerà questa strategia in futuro. Il presidente di CD Projekt invita comunque gli azionisti a non farsi prendere dal panico poichè Thronebreaker non è indicativo dei futuri piani dell'azienda.

Infine, Kiciński afferma come il gioco non sia stato un fallimento dal punto di vista economico, sebbene abbia venduto meno del previsto, nessuna conferma invece per quanto riguarda altri titoli spin-off raccolti sotto il brand The Witcher Tales.