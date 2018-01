Thrustmaster annuncia il nuovo volante Ts-Pc Racer Ferrari 488 Challenge Edition

Per celebrare il 70° anniversario dellaha annunciato il nuovo volante, una periferica imperdibile per gli amanti dei simulatori di guida e della celebre casa automobilistica di Maranello.

Prodotto realmente eccezionale, il Ts-Pc Racer Ferrari 488 Challenge Edition è stato concepito pensando ai fan della leggendaria casa automobilistica del Cavallino Rampante: i giocatori PC alla ricerca di prestazioni, qualità e realismo. Il volante è una replica del vero volante della 488 Challenge, che, grazie al suo motore turbocompresso, è l’automobile più potente della storia monomarca della Ferrari. Il risultato finale è una replica in scala 9:10 (32 cm di diametro) dell’autentico volante della 488 Challenge, con rivestimento in Alcantara cucito a mano: lo stesso materiale utilizzato sui veri volanti Ferrari.

Così come è stato per i più recenti prodotti Thrustmaster dedicati al 70° anniversario della Ferrari, il Ts-Pc Racer Ferrari 488 Challenge Edition è dotato di componenti integrati di eccezionale qualità: una placca centrale in metallo nero anodizzato e spazzolato, due leve del cambio sequenziali in metallo alte 14 cm, due D-pad con funzione a pressione, due selettori rotanti con funzione a pressione e otto pulsanti azione; per un totale di almeno 25 funzioni programmabili.

Per impreziosire ancor di più questo autentico gioiello, Thrustmaster – per la prima volta nella storia del brand – ha integrato nel volante 15 LED con funzione tachimetro, offrendo ai propri piloti un altro importantissimo vantaggio da poter sfruttare in gara.

Per massimizzare le prestazioni di guida utilizzando il volante Ts-Pc Racer Ferrari 488 Challenge Edition, i piloti virtuali potranno contare sulle sue svariate e potenti funzioni:

Motore brushless da 40 watt - Il potente motore genera effetti precisi e sviluppa un’incredibile velocità – dai lunghi curvoni veloci (modalità STALL) alle rapidissime chicane (modalità DYNAMIC).

Sistema Motor Cooling Embedded - Impedisce il surriscaldamento e ottimizza la silenziosità operativa. (in attesa di brevetto)

Algoritmo Field Oriented Control (F.O.C.) - Garantisce una precisione chirurgica senza cali di potenza, anche nelle situazioni a maggior richiesta di coppia. L’algoritmo integrato ottimizza dinamicamente il sistema integrato H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology) e la relativa risoluzione a 16 bit (65.536 valori).

Unità Turbo Power - Questo alimentatore esterno, appositamente concepito, con struttura a profilo toroidale dal design privo di pinna, garantisce un’eccezionale efficienza, pari all’86% (con appena il 14% di dissipazione del calore), oltre a uno straordinario picco di potenza da 400 watt!

Sistema misto cinghia-puleggia e ingranaggi - Questo sistema, abbiano ad un asse montato su cuscinetti a sfera metallici, garantisce un funzionamento estremamente fluido e silenzioso.

Robusto sistema di fissaggio - La base del volante è compatibile con tutte le superfici di appoggio (scrivanie, 'abitacoli da gara', ecc.), garantendo una guida stabile.

Questo volante è totalmente compatibile con l’esclusivo ecosistema di prodotti racing per PC firmati Thrustmaster – per un numero di possibili personalizzazioni virtualmente infinito.

Il volante Ts-Pc Racer Ferrari 488 Challenge Edition sarà disponibile da inizio Febbraio 2018, al prezzo al dettaglio consigliato di 649,99 € (tasse incluse).