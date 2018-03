Thrustmaster annuncia il primo display LED Bluetooth con licenza ufficiale PlayStation 4

è lieta di ampliare il proprio ecosistema racing per sistemigrazie a un sensazionale display LED Bluetooth, che i piloti più competitivi potranno posizionare ovunque desiderino, disponendo di tutte le informazioni vitali direttamente all'interno del proprio campo visivo: il

Il BT LED Display è stato pensato per tutti gli appassionati di giochi di guida sui sistemi PS4 – sia per coloro i quali utilizzano dei volanti, sia per gli utilizzatori del Controller Wireless Dualshock 4. Grazie ai suoi comodi LED e display, mette a disposizione dei piloti tutte le informazioni più importanti, in un unico punto, migliorando così le prestazioni: regime del motore (tachimetro/giri al minuto), giro in corso, marcia in uso, tempo… È il primo display dotato di tecnologia wireless Bluetooth ed è accompagnato da licenza ufficiale per i sistemi PlayStation 4.

In base alla configurazione del proprio ambiente di gioco, gli utenti potranno posizionare il BT LED Display ovunque lo ritengano più efficace al fine di visualizzare le informazioni selezionate – niente cavi e nessun problema di distanza. Grazie al BT LED Display, si tratterà solo di immergersi totalmente nel gioco… senza alcuna distrazione!

I primi sviluppatori di videogiochi per PS4 ad aver utilizzato il prodotto e ad essersi spinti oltre i limiti, grazie a questo innovativo concetto, testimoniano il livello di interesse attorno al BT LED Display. “Siamo lieti di poter supportare il nuovo BT LED Display. Thrustmaster ha creato una fantastica soluzione che immerge ancor di più i nostri giocatori su PS4 nei nostri giochi di guida”, afferma Andy Gray, eSports e Brand Partnerships Manager di Codemasters. “Sia F1 2017 che DiRT 4 supportano questa periferica, fornendo così ai giocatori un’ampia gamma di informazioni facilmente visualizzabili, che risulteranno estremamente utili e daranno loro un grande vantaggio”.

Sébastien Waxin, Marketing Project Manager dei Giochi di Guida di Bigben, concorda. “Giocando a WRC 7 sul sistema PS4, il BT LED Display ti garantisce un enorme vantaggio. Ti aiuta veramente a cambiare marcia al momento opportuno, ma anche a tener d’occhio il tuo tempo e le tue prestazioni nel corso di una tappa. Per i giocatori più abili, avere questi tipi di vantaggi in WRC 7, significa risparmiare preziosi decimi di secondo, facendo così la differenza”.

Il BT LED Display dispone della tecnologia wireless Bluetooth ed è accompagnato da licenza ufficiale per i sistemi PlayStation 4. Fornisce, a colpo d’occhio, un’ampia gamma di informazioni chiave, oltre a controlli facilmente accessibili:

15 LED integrati per la funzione tachimetro (giri/min.)

per la funzione tachimetro (giri/min.) Display numerico centrale che visualizza la marcia attualmente in uso

centrale che visualizza la marcia attualmente in uso Display alfanumeric i destro e sinistro, composti ciascuno da 4 caratteri e 14 segmenti

i destro e sinistro, composti ciascuno da 4 caratteri e 14 segmenti 6 LED per le comunicazioni dei commissari di gara : 3 a sinistra e 3 a destra

: 3 a sinistra e 3 a destra 3 selettori rotanti con pulsante a pressione

Pulsante on/off

Luminosità regolabile

Compatibile solo con PS4

Funziona con tutti i volanti per PS4 presenti sul mercato: in particolare, se ne raccomanda l’uso con i volanti T-GT , T500 RS , serie T300 , T150 e T80

, , , e Compatibile con i Controller Wireless Dualshock 4

Tra i primi giochi ad integrare il BT LED Display, vi sono DiRT 4 , WRC 7 , F1 2017 , Project CARS 2 e Gravel

, , , e L’elenco dei giochi per PS4 compatibili è disponibile su questo sito (nella pagina BT LED Display) e viene aggiornato costantemente

Il BT LED Display è alimentato da una batteria agli ioni di litio, cha garantisce dalle 24 alle 48 ore di utilizzo con una singola ricarica. Può essere ricaricato tramite un cavo micro-USB, come quello utilizzato per ricaricare il Controller Wireless Dualshock 4.

Il BT LED Display è disponibile ora, al prezzo al dettaglio consigliato di 169,99€ (tasse incluse).