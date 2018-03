Thrustmaster presenta due nuove cuffie dedicate a Far Cry 5

annuncia oggi due modelli di cuffie, le Y-350CPX e le Y-300CPX, che aiuteranno i team cooperativi ad immergersi al meglio nel mondo di Far Cry 5 , ovvero nell’immaginaria Hope County, nel Montana.

Per soddisfare i bisogni di tutti i giocatori e, in particolare, dei fan della saga Far Cry, con l’arrivo del nuovo capitolo su PS4, Xbox One e PC, Thrustmaster presenta due cuffie in edizione limitata Far Cry 5, grazie a un’esclusiva partnership mondiale con il gioco in uscita sulle piattaforme di ultima generazione. Utilizzando queste cuffie, i giocatori percepiranno tutta l’intensità delle azioni che avranno come palcoscenico Hope County, nel Montana.

Ambientato, per la prima volta nella saga, in America, Far Cry 5 offre ai giocatori la massima libertà di muoversi in un mondo tanto apparentemente pacifico quanto profondamente contorto, nei panni di un nuovo giovane agente di polizia nell’immaginaria Hope County, nel Montana. I giocatori scopriranno come il loro arrivo finirà per accelerare il golpe silenzioso al quale lavora, da anni, una setta fanatica del culto del giorno del giudizio, il Progetto Eden's Gate, innescando la sua violenta presa del potere sulla contea. Sotto assedio e tagliati fuori dal resto del mondo, i giocatori uniranno le loro forze a quelle dei residenti di Hope County, dando vita alla Resistenza.

Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition: l’arma definitiva

Con le Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition, Thrustmaster offre delle cuffie di alto livello dalle prestazioni inarrivabili, caratterizzate dai colori e dal look tipici di Far Cry 5. Le Y-350CPX garantiscono un audio ad alta risoluzione, con una perfetta riproduzione delle basse frequenze, per un’ottima resa delle esplosioni nel gioco, tonalità medie ben bilanciate, per una stabile trasmissione delle voci degli altri giocatori, oltre a tonalità alte non saturate, per un suono cristallino del fuoco nemico in arrivo.

In sostanza, le Y-350CPX Far Cry 5 Edition rappresenteranno l’indispensabile compagno per tutti i giocatori in ambiente cooperativo, ovvero la modalità su cui si basa Far Cry 5: i tuoi compagni di squadra potranno contare sempre su di te, grazie a un microfono efficace e al raffinato 7.1 Virtual Surround Sound.

Per affrontare i formidabili ed emblematici personaggi del gioco, le cuffie Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition dispongono di un’incredibile set di funzioni, che aiuteranno i giocatori ad agire in squadra:

Microfono ad alte prestazioni: unidirezionale, regolabile e rimuovibile. Progettato per acquisire unicamente la voce del giocatore, per la più efficace comunicazione possibile con i propri compagni di squadra e il minor livello di interferenze.

Unità Y Sound Commander per un controllo personalizzabile della tecnologia integrata 7.1 Virtual Surround Sound, con interruttore per spegnere/accendere il microfono, oltre alla possibilità di attivare/disattivare l’ascolto in cuffia della propria voce.

Diffusori da 60 mm per i bassi più potenti nel mercato delle console di gioco.

Gli auricolari in memory foam, per un effettivo isolamento passivo, uniti a un’enfatizzazione elettronica dei bassi, integrata nel controller, offrono una doppia amplificazione elettro-acustica dei bassi.

Indossabilità e finiture di livello professionale con auricolari in memory foam, cover del microfono in spugna anti-rumore e cavo intrecciato colorato in rosso, bianco e blu.

Y-300CPX Far Cry 5 Edition: un autentico must

Le Y-300CPX Far Cry 5 Edition rappresentano la versione stereo ad alta fedeltà del modello Y-350CPX. Le Y-300CPX garantiscono un perfetto bilanciamento tra bassi, medi e alti, grazie a un rendering sonoro ad altissime prestazioni, con una curva della risposta in frequenza perfetta per il paesaggio sonoro di Far Cry 5. Utilizzando queste cuffie, i team cooperativi potranno mantenere ben allertati tutti i loro sensi, nelle ambientazioni di gioco più complesse:

Microfono unidirezionale, regolabile e rimuovibile, per una perfetta personalizzazione.

Diffusori da 50 mm.

Esclusiva tecnologia per la doppia amplificazione elettro-acustica dei bassi.

Controller multifunzione per regolare i livelli sonori del gioco, oltre al livello dei bassi.

Le cuffie Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition e Y-300CPX Far Cry 5 Edition saranno disponibili dal lancio del gioco Far Cry 5 ai prezzi al dettaglio consigliati di 99,99€ e 59,99€.