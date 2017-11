Thrustmaster presenta il Ferrari 250 GTO Wheel Add-On, disponibile dal 20 dicembre

: Nel 2017 Ferrari festeggia il suo 70° anniversario: per quest’anno, l’obiettivo diè stato quello di realizzare dei volanti eccezionali, che potessero rispecchiare la storia e l’immagine della famosa casa automobilistica del Cavallino Rampante.

Il primo di questi volanti consiste in un’edizione limitata di un modello decisamente emblematico: l’immortale volante della 250 GTO, bello più che mai, alla tenera età di 55 anni.

Il fascino incontra la forza di una storia straordinariamente simbolica

Il Ferrari 250 GTO Wheel Add-On, per PC, è una replica con licenza ufficiale Ferrari, in scala 8:10 (33 cm di diametro), del volante della Ferrari 250 GTO – una delle più leggendarie automobili mai create, laureatasi campione del mondo GT per tre anni consecutivi, dal 1962 al 1964. Il modello creato da Thrustmaster ripresenta tutte le caratteristiche del volante originale, a partire, innanzi tutto, dai materiali. Il Ferrari 250 GTO Wheel Add-On è caratterizzato da razze e struttura interna in metallo, logo su placca centrale realmente cromata, oltre all’intera circonferenza del volante rivestita in vero legno di alta qualità, con un anello nero che corre a metà del legno: il risultato, è un design liscio e snello. Tutti questi dettagli, accuratamente riprodotti, riportano l’utente direttamente agli anni ‘60. Ad esempio, non appena si inizia a provare la Ferrari 250 GTO con il gioco Assetto Corsa (l’auto è disponibile scaricando il pack aggiuntivo Ferrari 70th Anniversary), ci si ritrova subito totalmente immersi nelle sensazioni tipiche di un auto da corsa storica, dall’inimitabile eleganza. Elegantemente custodito in una scatola da collezione con disegno interno in spugna stampata a caldo, il Ferrari 250 GTO Wheel Add-On è anche un fantastico oggetto da collezione, che riporta orgogliosamente alla luce gli autentici giorni di gloria delle corse automobilistiche e dei loro eroi. La vera Ferrari 250 GTO (ovvero “Gran Turismo Omologato”) è stata di per sé un’edizione limitatissima, con appena 36 esemplari costruiti tra il 1962 e il 1964. Thrustmaster ha quindi deciso anch’essa di produrre soltanto un numero limitato di questi volanti replica, in omaggio all’estrema rarità dell’automobile originale.

Compatibilità realmente estesa: rivivi la storia dell’automobilismo come mai prima!

Grazie al suo sistema Thrustmaster Quick Release, il Ferrari 250 GTO Wheel Add-On è compatibile solo su PC (Windows® 10, 8, 7) con i volanti Thrustmaster serie T – TS-PC Racer*, TS-XW Racer*, T-GT*, T500 RS*/**, serie T300* e serie TX* – oltre che con il TH8A Add-On Shifter*. Utilizzandolo assieme al TH8A Add-On Shifter in modalità cambio marcia con schema ad "H", il Ferrari 250 GTO Wheel Add-On porterà gli utenti ancora più addentro alla mitica storia dell’automobilismo: un’era in cui i piloti dovevano spremere al massimo ogni centimetro cubo del motore, senza alcuna assistenza elettronica e basandosi solo sull’udito – come per i 250 centimetri cubi di cilindrata messi a disposizione da ciascuno dei 12 cilindri del motore di questa così particolare auto, resi immortali con il nome della leggendaria Ferrari 250 GTO.

Ferrari 250 GTO Wheel Add-On sarà disponibile dal 20 dicembre 2017, al prezzo al dettaglio consigliato di 399,99€ (tasse incluse).