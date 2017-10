Thrustmaster presenta il nuovo controller GP XID PRO

: Grazie al nuovissimo, i giocatori su PC potranno ora metter le mani su un gamepad totalmente plug-and-play che permetterà loro di iniziare a giocare sin da subito, in condizioni ottimali e con una precisione assoluta in tutte le loro azioni.

Standard XInput integrato: un potente vantaggio

Il GP XID PRO si avvale dello standard XInput (XID), integrato direttamente nel gamepad, il che lo rende totalmente plug-and-play: collega il gamepad e inizia subito a giocare – non occorre installare nulla! L’integrazione dello standard XInput fa sì che il controller venga immediatamente riconosciuto in Windows come un gamepad Xbox. Il vantaggio che ne deriva sta nel fatto che tutti i suoi pulsanti e tutti i suoi assi vengano correttamente assegnati, nei giochi, alle rispettive azioni e funzioni, senza dover passare da una lunga e laboriosa fase di configurazione. E, ancor meglio, il GP XID PRO rappresenta il tanto atteso gamepad PC compatibile, plug-and-play in Windows 7, 8 e 10.

Precisione eccezionale: il marchio di fabbrica Thrustmaster

Caratteristica fondamentale per realizzare prestazioni sensazionali, i mini-stick, totalmente progressivi, del GP XID PRO garantiscono una risposta a 16-bit ad alta risoluzione – per una precisione due volte maggiore rispetto agli altri gamepad presenti sul mercato; così come emerso dai test di laboratorio effettuati con giochi sparatutto in prima persona (FPS) (le curve delle prestazioni sono visibili sul sito ufficiale di Thrustmaster. Thrustmaster è lo specialista di riferimento per i professionisti della simulazione e per i più appassionati giocatori di simulazioni, grazie alla sua inarrivabile competenza pluridecennale nel settore Ricerca e Sviluppo. Thrustmaster è oggi orgogliosa di poter offrire tutto il suo know-how, concentrato in questo gamepad PC di nuova generazione.

Un collaudatissimo design ergonomico

Oltre ai vantaggi resi possibili dallo standard XInput integrato, il GP XID PRO è caratterizzato da ergonomie ottimizzate – ispirate al design del gamepad della Xbox One – per un’impugnatura ideale, con un confortevole accesso ai mini-stick e ai grilletti. Il GP XID PRO dispone di un totale di 12 pulsanti azione digitali, tutti perfettamente posizionati per essere comodamente accessibili, oltre a un pulsante Windows Live. La ciliegina sulla torta è il cavo intrecciato di qualità superiore, che unisce robustezza, durata e flessibilità. I mini-stick del GP XID PRO sono posizionati in modo tale da poter essere direttamente raggiungibili dai pollici dei giocatori – e sono rivestiti in gomma, il che li rende estremamente confortevoli da usare. Il GP XID PRO dispone anche di un D-pad a croce, per una migliore precisione in tutte e otto le direzioni, oltre a due lunghi grilletti incurvati e progressivi. I grilletti permettono di graduare, parzializzare e controllare meglio le varie azioni nei giochi.

Il GP XID PRO è disponibile al prezzo al dettaglio consigliato di 24,99€ (tasse incluse).