Thrustmaster presenta il nuovo TSS Handbrake Sparco Mod

Dopo oltre due anni di richieste provenienti dalla community, recapitate attraverso i social media,è finalmente orgogliosa di poter presentare ciò che queste persone stavano da tempo aspettando: da oggi, tutte le emozioni della gare di rally e di drifting sono sulla punta delle tue dita, grazie al

Questo innovativo prodotto è l’ultimo componente, in ordine di tempo, del sempre crescente ecosistema racing Thrustmaster, e permette di scegliere tra due diverse modalità: freno a mano progressivo e cambio sequenziale. La ciliegina sulla torta? È accompagnato da licenza ufficiale Sparco!

Accuratamente sviluppato in stretta collaborazione con Sparco, il brand che definisce gli standard nel campo dei prodotti racing, il Thrustmaster TSS Handbrake Sparco Mod è il terzo prodotto frutto di questa partnership esclusiva, ad essere presentato sul mercato. Il suo obiettivo è identico a quello dei suoi due predecessori: trasportare i giocatori dritto nel cuore di un’esperienza di guida ultra realistica. Nella scia di un volante totalmente racing e di un volante add-on per i rally, il TSS Handbrake Sparco Mod è un nuovo e versatile elemento dell’ecosistema racing Thrustmaster, che apre le porte a queste fantastiche possibilità:

Modalità freno a mano progressivo , per azioni perfettamente proporzionate; oppure

, per azioni perfettamente proporzionate; oppure Modalità cambio sequenziale , per cambi di marcia incredibilmente efficienti.

, per cambi di marcia incredibilmente efficienti. Drifting nelle gare GT o rally : ai giocatori piacerà moltissimo esplorare e padroneggiare al massimo entrambi gli stili!

: ai giocatori piacerà moltissimo esplorare e padroneggiare al massimo entrambi gli stili! Realistica e totale immersione nei giochi e nelle simulazioni: alta 8,5 cm, l’impugnatura è una replica, in scala 1:1, delle impugnature utilizzate nelle linee rally e drifting di Sparco.

Il sensazionale design del TSS Handbrake Sparco Mod è basato su un innovativo concetto ingegneristico:

Dal punto di vista meccanico, l’unità è solida come una roccia, grazie all’impiego di componenti di altissima qualità – il 90% dei quali è realizzato in metallo, come le molle industriali piatte a spirale da 4 kg di resistenza.

Permette movimenti frenanti tanto fluidi quanto improvvisi.

Incorpora la premiata tecnologia Thrustmaster H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology, per una precisione assoluta e costante nel tempo, grazie a un sensore magnetico privo di contatti.

Infinite possibilità per tutti gli stili di guida

L’altezza dell’impugnatura è totalmente regolabile.

Oltre alla normale posizione verticale, per la modalità rally, l’impugnatura del TSS Handbrake Sparco Mod può anche essere ruotata di 90°, per disporre di un freno a mano orizzontale in modalità GT.

L’unità dispone di un comodo sistema di fissaggio per abitacoli, grazie ai suoi fori per viti M6 integrati.

I giocatori che desiderino utilizzare l’unità in maniera più tradizionale – ad esempio, su un tavolo o su una scrivania – potranno optare per l’apposita morsa Thrustmaster (venduta separatamente), in grado di ospitare anche un TH8A, per una configurazione completa comprendente un freno a mano progressivo e un cambio.

Totale compatibilità con i PC

Il TSS Handbrake Sparco Mod è stato appositamente concepito per i giocatori su PC ed è compatibile con Windows 10, 8 e 7. In più, nonostante sia stato pensato per i possessori di volanti Thrustmaster (in particolare: T150, TMX, serie T300, serie TX, T500 RS, TS-PC RACER, TS-XW RACER e T-GT; tutti venduti separatamente), è perfetto anche per i possessori di volanti di qualsiasi altra marca!

Il TSS Handbrake Sparco Mod è disponibile ora, al prezzo al dettaglio consigliato di 249,99€ (tasse incluse).