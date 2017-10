Thrustmaster presenta la replica del volante Sparco 383 a grandezza naturale

espande il proprio ecosistema racing con l’uscita del suo primo volante. Con questa nuova periferica la compagnia punta a offrire un’esperienza ancor più realistica nella gare rally.

Con un diametro di 33 cm, l’ultimo nato nella gamma degli add-on Thrustmaster è una replica in scala 1:1 del volante originale, del quale porta il nome. Il Rally Wheel Add-On Sparco R383 Mod è stato concepito nel più puro spirito rally, ponendo l’accento sull’essenzialità, massimizzando nel contempo l’efficienza. Le competizioni rally sono tra le gare più impegnative, caratterizzate da tracciati tortuosi, con improvvise serie di curve e tornanti dalla visibilità scarsa o addirittura assente, durante le quali i veri piloti apprezzano molto il volante R383 originale. Per rispondere al maggiore realismo garantito dai nuovi giochi di rally per PC e console, Thrustmaster offre agli e-racer delle periferiche dalle prestazioni migliorate, proprio come avviene per i veri piloti. L’unica funzione non inclusa è il co-pilota, ma, dato che i giochi di rally offrono una mappa della strada su schermo, i piloti possono ora utilizzare questo efficientissimo volante per sfrecciare tra curve a destra lunghe,“a sinistra strette e tornanti.

Il volante presenta un design filante, con corona rivestita in pelle nera scamosciata e placca centrale in solido metallo nero spazzolato. Le due ampie leve del cambio, in metallo e montate sul volante, alte 13 cm, sono regolabili, per essere istintivamente accessibili in qualsiasi momento, proprio sulla punta delle dita del pilota. Dal punto di vista tecnico, attorno alla placca centrale del volante sono distribuiti nove pulsanti azione e un pad direzionale con pulsante a pressione, per un comodo accesso in qualsiasi fase dei rally. Le aree dei pulsanti, in stile carbonio e compatibili con tutte le piattaforme, si rifanno direttamente a quelle tipiche delle auto rally.

Stile rally, ma versatile

Concepito per i giochi rally, il profilo circolare a 360° di questo add-on si adatta perfettamente anche a giochi di simulazione di guida di altro tipo.

Il Rally Wheel Add-On Sparco R383 Mod è compatibile con i seguenti prodotti dell’ecosistema Thrustmaster: T300RS Servo Base, T500 RS, T300RS, T300 Ferrari GTE, T300 Ferrari Integral Racing Wheel Alcantara Edition, T300 RS GT Edition, TX Servo Base, TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition, TX Racing Wheel Leather Edition, TS-PC RACER, TS-XW Racer Sparco P310 Competition Mod e T-GT.