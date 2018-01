Thunderful: una nuova software house formata dagli sviluppatori di SteamWorld Dig e Fe

, rispettivamente autori di giochi come, hanno deciso di unire le forze per creare, una software house completamente nuova.

Controllata e posseduta da Bergsala Holding, Brjann Sigurgeirsson e Klaus Lyngeled Read, Thunderful è attualmente formata da 46 membri con alle spalle esperienze lavorative per un totale di nove giochi indie (tra cui Stick it to the Man, Fe, SteamWorld Dig, SteamWorld Dig Heist, e un non ancora annunciato progetto VR nato negli studi di Zoink Games). Le due compagnie, che condividono la propria sede nella città di Göteborg, in Svezia, avevano già collaborato a stretto contatto in passato, ed hanno quindi deciso di formalizzare la propria coalizione sotto il nome di Thunderful.

"Lavoriamo già uno affianco all'altro quotidianamente nei settori PR, marketing, intelligence, e publishing", le parole del CEO della neo-nata software house Brjann Sigurgeirsson. "Image & Form e Zoink continueranno a sviluppare giochi come sempre, ma ora stiamo formalizzando la collaborazione. Tramite Thunderful possiamo condividere le risorse in modo più efficace, lavorare insieme in maniera ufficiale, e produrre e lanciare progetti più grandi".

Staremo dunque a vedere cosa nascerà dall'unione delle forze di questi due apprezzati team di sviluppo.