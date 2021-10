Thunderful World: svelato l'evento digitale con Mark Hamill e diverse World Premiere

Il publisher Thunderful Games annuncia un evento digitale con Mark Hamill: insieme a Luke Skywalker, gli spettatori di Thunderful World avranno modo di assistere a diverse World Premiere e a dei video approfondimenti sui giochi già annunciati dall'editore svedese.

L'attore statunitense ci accompagnerà in un viaggio interattivo che ci condurrà nel multiverso di esperienze interattive della galassia Thunderful, offrendoci così l'opportunità di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti del publisher europeo.

Nel corso dell'evento in streaming verranno mostrate delle scene di gameplay inedite di progetti come Firegirl, Cursed to Golf, Source of Madness, White Shadows e Tinkertown; il piatto forte dello spettacolo sarà però rappresentato dalle World Premiere che sveleranno ulteriori titoli targati Thunderful in uscita su PC e console.

All'evento presenzieranno anche il CEO di Thunderful Group Brjánn Sigurgeirsson e il Team Xbox rappresentato da Sarah Bond, Corporate Vice President della divisione videoludica di Microsoft: la partecipazione di Bond allo show, presumibilmente, dovrebbe essere accompagnata da un nuovo gameplay trailer di The Gunk e, perché no, da ulteriori sorprese legate all'arrivo di nuovi giochi Thunderful su Xbox Game Pass.

Per averne la conferma definitiva, non ci resta che attendere fino alle ore 20:00 italiane di mercoledì 10 novembre per assistere al Thunderful World.