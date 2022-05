Thymesia: l'action ispirato a Bloodborne ha una data d'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Dopo averne apprezzato il combat system ispirato a Bloodborne in un recente video, Thymesia è tornato al centro delle scene grazie all'annuncio ufficiale della data d'uscita, la quale non è poi così lontana.

Il titolo in sviluppo presso OverBorder Studio e pubblicato da Team17 raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 9 agosto 2022, giorno nel quale i videogiocatori di tutto il mondo potranno acquistarne una copia su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Thymesia è un action con visuale alle spalle del protagonista il cui sistema di combattimento riprende molto da vicino quello di Bloodborne, il capolavoro FromSoftware arrivato esclusivamente su PlayStation 4. In Thymesia il giocatore veste i panni di Corvus, una sorta di medico della peste dotato di grande agilità e due affilatissime lame che lo aiutano ad annientare chiunque gli si pari davanti alternando veloci schivate e violenti fendenti, accompagnati dall'utilizzo di abilità speciali ed armi da lancio.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio della data d'uscita, fresco di pubblicazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un'anteprima di Thymesia con tutti i dettagli sul frenetico gameplay.