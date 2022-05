Thymesia: sembra Bloodborne ma non è... sarà una sorpresa?

Thymesia è un Action RPG "pestilenziale" che sembra ispirarsi alle atmosfere di Bloodborne, seppur con molte differenze rispetto alla produzione di FromSoftware. Curiosi di saperne di più sul gioco in arrivo tra qualche mese, abbiamo messo le mani sulla demo gratuita che sarà disponibile su Steam solo per un periodo di tempo limitato.

Dopo aver provato questo soulsborne, abbiamo notato come le somiglianze con Bloodborne siano evidenti, ma che parte del combat system si rifaccia invece a Sekiro Shadows Die Twice, titolo dal quale eredita il complesso sistema di parry. E sembra essere proprio il parry uno dei principali difetti della demo, poiché i tempi d'esecuzione della tecnica sono estremamente rigidi e occorre agire in modo impeccabile per contrastare gli attacchi del nemico. Anche la possibilità di usare un Artiglio per sottrarre le armi ai nemici è un'idea di gameplay molto interessante, sebbene vi siano anche in questo caso ampi margini di miglioramento.

Se volete saperne di più su quello che pensiamo della demo del gioco e del suo sistema di combattimento, vi invitiamo a dare un'occhiata al video che trovate in apertura della notizia e sul canale YouTube di Everyeye. In alternativa, potete leggere il provato di Thymesia sulle nostre pagine.