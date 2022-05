Thymesia: disponibile la demo gratis del gioco ispirato a Bloodborne, link al download

Proprio oggi vi abbiamo parlato di Thymesia, l'interessante titolo definito dagli stessi sviluppatori come un soulsborne per via delle somiglianze con Bloodborne. A distanza di poche ore dall'annuncio della data d'uscita, il team di sviluppo ha pubblicato una demo a tempo su Steam per consentire ai giocatori di testare il combat system.

Chiunque voglia scaricare la demo, può farlo semplicemente dalla pagina ufficiale del prodotto sul client Valve, nella quale è presente un tasto di colore verde che permette di avviare immediatamente il download. Va precisato che la versione di prova del titolo resterà disponibile solo fino al prossimo 9 maggio 2022, quindi vi invitiamo a scaricarlo prima che sia troppo tardi. Non è da escludere che, una volta completato il download, la demo possa essere avviata anche dopo la data di scadenza, come accaduto con altri prodotti in passato.

Ecco di seguito l'elenco dei requisiti di sistema della demo, i quali potrebbero subire delle modifiche da qui al lancio della versione finale:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64 Bit)

Processore: Intel Core i5 oppure AMD Ryzen 5

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 950 oppure Radeon HD 7970

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 16 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64 Bit)

Processore: Intel Core i7 oppure AMD Ryzen 7

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 oppure AMD Radeon RX 580

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 16 GB di spazio disponibile

Per chi non lo sapesse, Thymesia arriverà il prossimo 9 agosto 2022 solo su PC (Steam) e console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Avete già visto l'ultimo nuovo video gameplay di Thymesia focalizzato sul combat system?