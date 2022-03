Thymesia su PC, PS5 e Xbox Series X/S: l'eroe del soulslike torna a combattere in video

Dopo aver confermato l'arrivo di Thymesia su PS5 e Xbox Series X/S (come pure su PC), lo studio OverBorder pubblica un nuovo video gameplay interamente dedicato al sistema di combattimento del loro ambizioso soulslike 'pestilenziale'.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Thymesia è un action ruolistico che trae ispirazione da soulslike come Bloodborne e Lords of the Fallen. Proprio come il Cacciatore di Yharnham, l'eroe di Thymesia è un guerriero che combatte rigorosamente senza scudo per basare le sue tattiche di combattimento sulle schivate elusive e l'utilizzo delle arti alchemiche.

Nel corso dell'avventura, i giocatori devono aiutare Corvus a ritrovare la memoria perduta addentrandosi in un mondo fantasy dilaniato da una piaga che ha fatto piombare la civiltà nel caos più totale. Per ogni frammento di memoria recuperato si potrà sbloccare un'abilità di combattimento: starà agli utenti scegliere se investire i propri punti esperienza in tecniche più letali per i propri equipaggiamenti o spenderli in poteri speciali basati sulle arti alchemiche più oscure.

Il nuovo video gameplay proposto dalla software house di Taiwan riflette esattamente questa libertà di scelta e la esalta con un'ampia rosa di mosse elusive, contrattacchi fulminei e affondi letali. Date perciò un'occhiata al trailer in apertura d'articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di Thymesia, il cui lancio è previsto nel 2022 solo su piattaforme di ultima generazione, ossia PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Thymesia, il soulslike ispirato a Bloodborne.