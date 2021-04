Thymesia: alla scoperta del nuovo soulslike ispirato a Bloodborne

Thymesia, un soulslike sviluppato da OverBorder sotto etichetta Team17, ci ha catturato fin da subito con la sua visione "pestilenziale" ispirata a Bloodborne. Scopriamolo assieme.

Gli autori promettono un emozionante GDR d'azione con combattimenti frenetici e un complesso sistema di armi pestilenziali. Nei panni di Corvus, i giocatori saranno impegnati ad esplorare un mondo fantasy dilaniato dalla morte e dall'eccessivo sfruttamenti delle arti alchemiche oscure. Proprio come il Cacciatore di Yharnam in Bloodborne, Corvus combatte senza scudo e si difende schivando gli attacchi degli avversari oppure mettendo in pratica tempestivamente la meccanica del parry. Il protagonista potrà utilizzare delle armi convenzionali, come la sciabola, e potenti abilità speciali, mediante le quali si esibisce in attacchi spettacolari. La progressione sarà scandita dai combattimento contro i Boss, che ricompenseranno i giocatori con incantesimi estremamente potenti. Il team promette un'ottima rigiocabilità e una varietà garantita dalla possibilità di sperimentare diverse build.

