Thymesia: alla scoperta del soulslike 'pestilenziale' in stile Bloodborne

Partiamo alla scoperta di questo piccolo souls-like ispirato a Bloodborne: eccovi la nostra recensione di Thymesia, il nuovo action ruolistico di OverBorder per PC e console.

Ambientato in una dimensione sull'orlo del collasso, Thymesia cala i giocatori nei panni di un guerriero che, proprio come il Cacciatore di Yharnam, affronta i suoi nemici rigorosamente senza scudo per improntare le sue tattiche di combattimento sulle schivate elusive e sull'utilizzo delle arti alchemiche.

Pur con tutte le qualità di un impianto ludico davvero convincente, nel complesso il lavoro svolto dalla software house indie denota tutte le leggerezze e le mancanze (soprattutto sul fronte stilistico) di un progetto che fatica palesemente a reggere il peso delle sue ambizioni e il confronto con i soulslike più rappresentativi del genere. All'atto pratico, l'opera ultima degli sviluppatori taiwanese risulta però essere divertente e in grado di offrire una manciata di ore di intrattenimento, a patto ovviamente di soprassedere sulle mancanze di cui sopra e di valutare questo titolo per ciò che realmente ha da offrire.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo e della nostra recensione di Thymesia, con tutte le analisi e considerazioni di Alessandro Bruni sull'ultima esperienza action soulslike sfornata dalle fucine digitali di OverBorder.