Thymesia: il souls-like ispirato a Bloodborne arriva anche su Switch in versione cloud

Ad una settimana dal lancio ufficiale, Thymesia riceve a sorpresa una nuova edizione, annunciata poche ora fa dal publisher Team17 e dallo sviluppatore OverBoard Studio. Il souls-like pestilenziale si prepara a debuttare anche su Nintendo Switch in versione cloud.

Grazie al trailer di lancio a cui potete dare uno sguardo in apertura, potete dare un nuovo sguardo alle impressionanti doti da combattente di Corvus, il protagonista mascherato e misterioso che si oppone alle forze del male che si riversano nelle strade di Hermes, un regno sull'orlo della totale rovina. Per sconfiggere questi nemici infestati dalla peste, Corvus sfrutta un'arma dal complesso funzionamento che consentirà al giocatore di personalizzare la propria build e concatenare varie combo fra loro. Il nostro combattente è inoltre in grado di effettuare schivate fulminee e pugnalare i propri nemici.

L'ambientazione oscura, gotica e pestilenziale non può che evidenziare una forte ispirazione a Bloodborne di FromSoftware, ed anche il sistema di combattimento sembra essere figlio dei souls-like. Se Thymesia si rivelerà in tutto e per tutto un prodotto assimilabile a quelli della casa giapponese, lo scopriremo solo in fase di recensione.

In attesa del debutto fissato al 18 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (in versione cloud), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Thymesia per tutti gli approfondimenti sul promettente action game.