Thymesia: il soulslike 'pestilenziale' esce anche su PS5 e Xbox Series X ma slitta al 2022

Gli sviluppatori di OverBorder decidono di prendersi più tempo per dare forma al progetto a tinte oscure di Thymesia. Il soulslike 'pestilenziale' realizzato sotto l'egida del Team17, in compenso, vedrà la luce anche su piattaforme casalinghe di ultima generazione, tanto su PlayStation 5 quanto su Xbox Series X/S.

Nel confermare l'avvenuto slittamento al 2022 di Thymesia, i rappresentanti di OverBorder specificano su Steam che "la community ha accolto il nostro progetto con uno straordinario entusiasmo, ci avete supportati e sappiamo che questo rinvio deluderà molti di voi, ma il nostro obiettivo è quello di lanciare Thymesia nel miglior stato possibile e, per farlo, abbiamo bisogno di un po' di tempo per apportare gli ultimi ritocchi. Come sviluppatori, per noi è essenziale pubblicare qualcosa di cui possiamo ritenerci davvero orgogliosi e per questo desideriamo che i giocatori possano godersi un'esperienza completa".

Gli sviluppatori, però, non forniscono ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio in multipiattaforma, anche se il riferimento agli "ultimi ritocchi" nel messaggio condiviso su Steam lascia presagire l'approdo su PC nei primi mesi del 2022 e la successiva commercializzazione del gioco su PS5 e Xbox Series X/S dopo qualche mese.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Thymesia è un action ruolistico che trae ispirazione da Bloodborne e Lords of the Fallen per narrare la storia di Corvus, un misterioso guerriero che dovrà addentrarsi nelle regioni più infestate del suo mondo in rovina per mettere a frutto le sue capacità di combattimento basate sull'alchimia e sulla stregoneria per evitare che il cataclisma abbattutosi sul suo regno lo induca a perdere completamente la memoria. Se volete saperne di più sull'ultima fatica dark di OverBorder e Team17, qui trovate la nostra anteprima del soulslike pestilenziale Thymesia.