Thymesia: Team17 svela l'action GDR 'pestilenziale' tra Bloodborne e Lords of the Fallen

Gli sviluppatori dello studio OverBorder stringono una partnership con Team17 per concretizzare la visione artistica e creativa di Thymesia, un action ruolistico "pestilenziale" destinato ad approdare su PC (Steam) nella seconda metà del 2021.

Gli autori di OverBorder descrivono Thymesia come "un emozionante GDR action che offre dei combattimenti frenetici e un complesso sistema di armi pestilenziali". Nei panni del misterioso Corvus, gli utenti dovranno esplorare un regno fantasy piombato nel caos dopo essere stato dilaniato dalla morte portata dall'eccessivo sfruttamento delle arti alchemiche più oscure.

Il protagonista di Thymesia dovrà quindi addentrarsi nelle regioni più infestate e scatenare il potere della pestilenza contro le ore di mostri che oseranno ostacolare la sua missione. Il cataclisma abbattutosi sul mondo di Corvus porterà il nostro alter-ego a perdere completamente la memoria: spetterà perciò ai giocatori ricomporne il puzzle dei ricordi mettendo insieme tutti i segreti scoperti nel corso dell'avventura.

Ogni sfida affrontata con i boss consentirà all'eroe di sbloccare abilità sempre più avanzate, aiutandolo a padroneggiare i poteri della Piaga per trasformarsi in un corvo: spetterà perciò agli utenti scegliere le armi da equipaggiare, le tecniche di combattimento da apprendere e le abilità da evolvere. In cima e in calce alla notizia trovate le immagini e l'ultimo video gameplay di Thymesia, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo ruolistico che sembra trarre ispirazione dalle atmosfere di Bloodborne e dall'impianto ludico di Lords of the Fallen.