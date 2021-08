Thymesia: trailer con data d'uscita per il soulslike ispirato a Bloodborne

Dopo un lungo periodo di assenza totale dalle scene, il team di sviluppo di Thymesia è tornato in azione. Alla Gamescom 2021 il promettente soulslike è stato protagonista di un nuovo trailer che ne svela la data d'uscita ufficiale.

L'action in terza persona fortemente ispirato a Bloodborne e, più in generale, ai prodotti FromSoftware, arriverà esclusivamente su PC (non si esclude però l'arrivo su console in un secondo momento) a partire dal prossimo 7 dicembre 2021. Approfittando dell'annuncio, gli sviluppatori hanno inserito all'interno del breve trailer una serie di frenetiche sequenze di gameplay che permettono di farsi un'idea del combat system che, proprio come il gioco ambientato a Yharnam, non permette ai giocatori di difendersi con uno scudo e si basa interamente su una serie di velocissimi attacchi e schivate oltre che sull'utilizzo di armi di ogni tipo. Nel video possiamo anche vedere alcune delle speciali abilità del protagonista, il cui aspetto ricorda quello di un medico della peste.

In attesa di poter mettere le mani su questo interessante titolo pubblicato da Team17, vi ricordiamo che potete scoprire maggiori dettagli sulle sue meccaniche di combattimento e su altri aspetti della produzione nella nostra anteprima di Thymesia.